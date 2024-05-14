Прямой эфир

В Евросоюзе приняли жёсткое решение по мигрантам

14 мая 2024 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Евросоюзе окончательно утвердили жесткую реформу миграционной политики. Совет ЕС принял соответствующий пакт, который, должен контролировать число прибывающих беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе приняли жёсткое решение по мигрантам-1

Реформа разрабатывалась почти 10 лет. Ее главной целью стало перераспределение приезжих. То есть теперь мигрантов будут расселять по странам Евросоюза по принципу квот. Впрочем, и здесь богатые страны смогут откупиться. Им предложат сократить число приезжих, внося определенную сумму в бюджет ЕС за каждого непринятого беженца. Доходы от этих мер планируют использовать для оборудования границ ЕС и миграционных лагерей. Пакт также упрощает порядок высылки из европейских стран лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне признались, что разрешили Украине применять оружие по Крыму
14 мая 2024 13:38

В Лондоне признались, что разрешили Украине применять оружие по Крыму

Парламент Грузии принял закон об иноагентах
14 мая 2024 13:37

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
14 мая 2024 13:30

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Times: ближайшие недели будут решающими для Украины
14 мая 2024 13:26

Times: ближайшие недели будут решающими для Украины

Песков: в Кремле знают о визите Блинкена в Украину и напряженности в Киеве
14 мая 2024 13:10

Песков: в Кремле знают о визите Блинкена в Украину и напряженности в Киеве

В Финляндии одобрили законопроект о пограничной процедуре для беженцев
14 мая 2024 13:01

В Финляндии одобрили законопроект о пограничной процедуре для беженцев

Шаппс подтвердил, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием
14 мая 2024 12:50

Шаппс подтвердил, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием

Деркач: потери Германии от взрывов на «Северных потоках» – 300 млрд долларов
14 мая 2024 12:45

Деркач: потери Германии от взрывов на «Северных потоках» – 300 млрд долларов

Деркач: группа прикрытия подрыва «Северных потоков» готовилась в Украине
14 мая 2024 12:30

Деркач: группа прикрытия подрыва «Северных потоков» готовилась в Украине

Рачков: финансовый дефолт Украины не за горами
14 мая 2024 12:25

Рачков: финансовый дефолт Украины не за горами

В Минобороны Эстонии опровергли сообщения об отправке войск в Украину
14 мая 2024 12:21

В Минобороны Эстонии опровергли сообщения об отправке войск в Украину

Боевики ВСУ сдались в плен после подрыва гранатой, устроенного их сослуживцем
14 мая 2024 12:09

Боевики ВСУ сдались в плен после подрыва гранатой, устроенного их сослуживцем