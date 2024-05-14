В Евросоюзе приняли жёсткое решение по мигрантам

Реформа разрабатывалась почти 10 лет. Ее главной целью стало перераспределение приезжих. То есть теперь мигрантов будут расселять по странам Евросоюза по принципу квот. Впрочем, и здесь богатые страны смогут откупиться. Им предложат сократить число приезжих, внося определенную сумму в бюджет ЕС за каждого непринятого беженца. Доходы от этих мер планируют использовать для оборудования границ ЕС и миграционных лагерей. Пакт также упрощает порядок высылки из европейских стран лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство.