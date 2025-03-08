В Евросоюзе отмечается рекордно низкая рождаемость

Отсутствие социальных гарантий, постоянная загруженность и финансовые трудности погрузили Европу в демографический кризис. Теперь женщины вынуждены отказываться от создания семьи и материнства ради сохранения работы и достатка. Из-за чего в ЕС наблюдается беспрецедентное снижение рождаемости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Евростата, в 2023 году в странах сообщества родились чуть более 3,5 миллиона детей, что на 5 % ниже, чем годом ранее. Это рекордный спад, который зафиксирован впервые с 1961 года. Прогнозы неутешительны. Предполагается, что средний возраст женщин при рождении первого ребенка в скором времени достигнет 30 лет, а средний индекс рождаемости продолжит снижение.