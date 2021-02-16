В Европе жалуются на TikTok: в нём неприемлемый для несовершеннолетних контент

Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу в Еврокомиссию на социальную сеть TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу в Еврокомиссию на социальную сеть TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она пользуется популярностью среди детей и подростков и при этом не защищает несовершеннолетних от неприемлемого контента. Кроме того, соцсеть также обвиняют в скрытой рекламе и нарушении авторских прав.
Тем временем в России Госдума во втором чтении приняла поправки в законопроект, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации с нарушением закона в интернете. На исправление нарушений сетевым ресурсам будут выделены сутки, после чего, в случае невыполнения требований, работу заблокируют.