В Европе жалуются на TikTok: в нём неприемлемый для несовершеннолетних контент

Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу в Еврокомиссию на социальную сеть TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она пользуется популярностью среди детей и подростков и при этом не защищает несовершеннолетних от неприемлемого контента. Кроме того, соцсеть также обвиняют в скрытой рекламе и нарушении авторских прав.