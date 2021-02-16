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В Европе жалуются на TikTok: в нём неприемлемый для несовершеннолетних контент

16 февраля 2021 19:20
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Европейская организация по защите прав потребителей подала жалобу в Еврокомиссию на социальную сеть TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе жалуются на TikTok: в нём неприемлемый для несовершеннолетних контент-1

Она пользуется популярностью среди детей и подростков и при этом не защищает несовершеннолетних от неприемлемого контента. Кроме того, соцсеть также обвиняют в скрытой рекламе и нарушении авторских прав.

В Европе жалуются на TikTok: в нём неприемлемый для несовершеннолетних контент-4

Тем временем в России Госдума во втором чтении приняла поправки в законопроект, которые позволят блокировать распространение предвыборной агитации с нарушением закона в интернете. На исправление нарушений сетевым ресурсам будут выделены сутки, после чего, в случае невыполнения требований, работу заблокируют.

# Интернет # Фотофакт

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