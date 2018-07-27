В Европе зафиксирована жара в 40 градусов

Новости Европы. Столбики термометров приблизились к отметке + 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Европы. Столбики термометров приблизились к отметке + 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Палящее солнце испытывает жителей Великобритании, Германии и Франции. Из-за засушливой и ветреной погоды во многих странах вспыхнули природные пожары. В Швеции с масштабными возгораниями борются уже больше недели. На усмирение стихии брошены все силы, в том числе и из стран Евросоюза.
Однако справиться с огнем до сих пор не удалось. Власти обратились за помощью к НАТО. А вот причиной смертельных пожаров в Греции стала отнюдь не жара. С помощью снимков со спутника специалисты установили: виной всему умышленные поджоги.