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В Европе зафиксирована жара в 40 градусов

27 июля 2018 14:30
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Новости Европы. Столбики термометров приблизились к отметке + 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе зафиксирована жара в 40 градусов-1

Палящее солнце испытывает жителей Великобритании, Германии и Франции. Из-за засушливой и ветреной погоды во многих странах вспыхнули природные пожары. В Швеции с масштабными возгораниями борются уже больше недели. На усмирение стихии брошены все силы, в том числе и из стран Евросоюза.

В Европе зафиксирована жара в 40 градусов-4

Однако справиться с огнем до сих пор не удалось. Власти обратились за помощью к НАТО. А вот причиной смертельных пожаров в Греции стала отнюдь не жара. С помощью снимков со спутника специалисты установили: виной всему умышленные поджоги.

# Природные явления # Фотофакт

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