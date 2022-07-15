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В Европе участились вспышки оспы обезьян. Больше всего заражений в Германии

15 июля 2022 09:52
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Европа остается главным эпицентром вспышки оспы обезьян. Больше всего заражений приходится на Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Европе участились вспышки оспы обезьян. Больше всего заражений в Германии-1

Там выявили почти 2 тысячи случаев. Инфекция начинает активно распространяться и в Бельгии. Только за неделю в стране зафиксировали почти 60 новых случаев. Такая динамика, по мнению вирусологов, говорит о необходимости привить наиболее уязвимые слои населения. Известно, что в Европе уже началась кампания по вакцинации. Первой страной стала Германия. Стоит отметить, что всего в ЕС закупили 110 тысяч доз препаратов.  

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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