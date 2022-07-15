В Европе участились вспышки оспы обезьян. Больше всего заражений в Германии

Там выявили почти 2 тысячи случаев. Инфекция начинает активно распространяться и в Бельгии. Только за неделю в стране зафиксировали почти 60 новых случаев. Такая динамика, по мнению вирусологов, говорит о необходимости привить наиболее уязвимые слои населения. Известно, что в Европе уже началась кампания по вакцинации. Первой страной стала Германия. Стоит отметить, что всего в ЕС закупили 110 тысяч доз препаратов.