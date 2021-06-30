В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса

Европа под ударом дельта-штамма COVID-19. Речь идет о вариации вируса, впервые выявленной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне распространения этой мутации эпидпоказатели в регионе значительно ухудшились. Так, во Франции 20 % случаев ковида составляет именно дельта-штамм.

Всплеск заболеваемости зафиксирован и в Великобритании. Государства вводят запрет на пассажирские рейсы из этой страны. Уже 1 июля такая мера начнет действовать в Гонконге. Все, кто находился на территории Соединенного Королевства более двух часов, приехать в страну не смогут.