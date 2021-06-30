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В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса

30 июня 2021 09:19
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Европа под ударом дельта-штамма COVID-19. Речь идет о вариации вируса, впервые выявленной в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса-1

На фоне распространения этой мутации эпидпоказатели в регионе значительно ухудшились. Так, во Франции 20 % случаев ковида составляет именно дельта-штамм.

В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса-4

Всплеск заболеваемости зафиксирован и в Великобритании. Государства вводят запрет на пассажирские рейсы из этой страны. Уже 1 июля такая мера начнет действовать в Гонконге. Все, кто находился на территории Соединенного Королевства более двух часов, приехать в страну не смогут.

В Европе стремительно распространяется индийский штамм коронавируса-7

Германия между тем, опасаясь дельта-штамма, вводит двухнедельный карантин для прибывающих из двух государств. Речь идет о Португалии и России.

# Коронавирус # Фотофакт

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