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В Европе спорят из-за оружейных контрактов

06 апреля 2023 12:35
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Сначала делать, потом – думать. Таким принципом руководствуется Европа, анонсируя новые военные поставки Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе спорят из-за оружейных контрактов-1

Ранее страны ЕС пообещали Украине снаряды общей стоимостью около миллиарда евро, а теперь не знают, где их произвести и закупить. О спорах пишет авторитетное издание Politico. По его информации, основной вопрос сейчас – заключение контрактов. Точнее – претендуют ли на них только государства ЕС или другие страны тоже. Например, Париж настаивает на том, чтобы деньги оставались внутри Евросоюза. Солидарны с Францией Греция и Кипр.

# Международная политика # Фотофакт

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