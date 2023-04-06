В Европе спорят из-за оружейных контрактов

Ранее страны ЕС пообещали Украине снаряды общей стоимостью около миллиарда евро, а теперь не знают, где их произвести и закупить. О спорах пишет авторитетное издание Politico. По его информации, основной вопрос сейчас – заключение контрактов. Точнее – претендуют ли на них только государства ЕС или другие страны тоже. Например, Париж настаивает на том, чтобы деньги оставались внутри Евросоюза. Солидарны с Францией Греция и Кипр.