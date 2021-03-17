В Европе рухнули продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых машин рухнули в Европе. По сравнению с февралем 2020 года показатель снизился на более чем 19 %, став самым низким для этого месяца за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая ситуация – результат пандемии и карантинных мер. Ограничения и неопределенность из-за вируса значительно сдерживают спрос. В Испании продажи снизились почти на 38,5 %. Спад зафиксирован также в Германии и Франции. Европейские автопроизводители сейчас рассчитывают на покупателей в Китае, где пока еще не ввели новые ограничительные меры.