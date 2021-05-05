​В Европе прошла масштабная спецоперация против итальянской мафии

Полицейские четырех стран провели масштабную спецоперацию против мафиозной группировки из Калабрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аресты прошли по всей Италии, а также в некоторых регионах Германии, Испании и Румынии. Члены мафии контролировали международный наркотрафик. В акции участвовали более 200 полицейских.