​В Европе прошла масштабная спецоперация против итальянской мафии

Полицейские четырех стран провели масштабную спецоперацию против мафиозной группировки из Калабрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полицейские четырех стран провели масштабную спецоперацию против мафиозной группировки из Калабрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аресты прошли по всей Италии, а также в некоторых регионах Германии, Испании и Румынии. Члены мафии контролировали международный наркотрафик. В акции участвовали более 200 полицейских.
У злоумышленников конфискована недвижимость на миллионы евро, а также заморожены все счета в банках. Прокуратура Турина уже назвала спецоперацию заметным ударом по калабрийской мафии.