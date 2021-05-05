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​В Европе прошла масштабная спецоперация против итальянской мафии

05 мая 2021 22:20
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Полицейские четырех стран провели масштабную спецоперацию против мафиозной группировки из Калабрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Европе прошла масштабная спецоперация против итальянской мафии-1

Аресты прошли по всей Италии, а также в некоторых регионах Германии, Испании и Румынии. Члены мафии контролировали международный наркотрафик. В акции участвовали более 200 полицейских.

​В Европе прошла масштабная спецоперация против итальянской мафии-4

У злоумышленников конфискована недвижимость на миллионы евро, а также заморожены все счета в банках. Прокуратура Турина уже назвала спецоперацию заметным ударом по калабрийской мафии.

# Наркотики # Фотофакт

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