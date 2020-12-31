Прямой эфир

В Европе проходят демонстрации из-за недовольства жителей карантинными мерами на Новый год

31 декабря 2020 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире нарастает недовольство карантинными ограничениями. К концу года усталость людей от постоянных мер блокировки достигла пика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А строгие меры, введенные в период новогодних праздников, лишь усугубили ситуацию.  

В Европе проходят демонстрации из-за недовольства жителей карантинными мерами на Новый год-1

Из-за продления режима жесткого карантина на улицы Афин вышли десятки жителей. Вскоре после начала акции, вспыхнули беспорядки. Протестующие забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.  

В Европе проходят демонстрации из-за недовольства жителей карантинными мерами на Новый год-4

Демонстрация против карантинных мер прошла и в Германии. Сотни активистов, не согласных с политикой властей в борьбе с пандемией, прошли маршем по центру Берлина.  

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Новый год в условиях пандемии: какие ограничения вводят власти стран?
31 декабря 2020 10:00

Новый год в условиях пандемии: какие ограничения вводят власти стран?

В результате атаки на аэропорт в Йемене ранены более 100 человек
31 декабря 2020 09:53

В результате атаки на аэропорт в Йемене ранены более 100 человек

Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС
31 декабря 2020 08:29

Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС