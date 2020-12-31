В Европе проходят демонстрации из-за недовольства жителей карантинными мерами на Новый год

В мире нарастает недовольство карантинными ограничениями. К концу года усталость людей от постоянных мер блокировки достигла пика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А строгие меры, введенные в период новогодних праздников, лишь усугубили ситуацию.

Из-за продления режима жесткого карантина на улицы Афин вышли десятки жителей. Вскоре после начала акции, вспыхнули беспорядки. Протестующие забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.