В Европе началась новая волна протестов. Марши прошли в Германии, Румынии и Австрии

Новая волна протестов началась в Европе. В Германии антиваксеры вновь провели марш несогласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая волна протестов началась в Европе. В Германии антиваксеры вновь провели марш несогласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постепенно мирная акция переросла в очередные беспорядки. В итоге полиции начала жестко задерживать митингующих. Акция протеста закончилась столкновениями с правоохранителями и в Румынии. Там на антиковидный марш вышли сотни тысяч человек. Люди требовали отменить коронавирусные ограничения и тотальную вакцинацию.
Против обязательных прививок выступает и Вена. 11 декабря в столице Австрии прошло сразу несколько демонстраций. Движение транспорта частично было ограничено. Безопасность здесь обеспечивают порядка полутора тысяч полицейских. Напомним, поводом для венских протестов вторую субботу подряд становится закон об обязательной вакцинации. Его несоблюдение грозит штрафом более 3 000 евро.