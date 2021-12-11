В Европе началась новая волна протестов. Марши прошли в Германии, Румынии и Австрии

Новая волна протестов началась в Европе. В Германии антиваксеры вновь провели марш несогласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постепенно мирная акция переросла в очередные беспорядки. В итоге полиции начала жестко задерживать митингующих. Акция протеста закончилась столкновениями с правоохранителями и в Румынии. Там на антиковидный марш вышли сотни тысяч человек. Люди требовали отменить коронавирусные ограничения и тотальную вакцинацию.