Прямой эфир

В Европе началась новая волна протестов. Марши прошли в Германии, Румынии и Австрии

11 декабря 2021 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новая волна протестов началась в Европе. В Германии антиваксеры вновь провели марш несогласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе началась новая волна протестов. Марши прошли в Германии, Румынии и Австрии-1

Постепенно мирная акция переросла в очередные беспорядки. В итоге полиции начала жестко задерживать митингующих. Акция протеста закончилась столкновениями с правоохранителями и в Румынии. Там на антиковидный марш вышли сотни тысяч человек. Люди требовали отменить коронавирусные ограничения и тотальную вакцинацию.

В Европе началась новая волна протестов. Марши прошли в Германии, Румынии и Австрии-4

Против обязательных прививок выступает и Вена. 11 декабря в столице Австрии прошло сразу несколько демонстраций. Движение транспорта частично было ограничено. Безопасность здесь обеспечивают порядка полутора тысяч полицейских. Напомним, поводом для венских протестов вторую субботу подряд становится закон об обязательной вакцинации. Его несоблюдение грозит штрафом более 3 000 евро.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Моравецкий: Россия должна выбрать, хочет она быть с Европой или против неё
11 декабря 2021 14:02

Моравецкий: Россия должна выбрать, хочет она быть с Европой или против неё

В мире стали активнее поддерживать вакцинацию детей от коронавируса. Какие страны выступили за?
11 декабря 2021 11:38

В мире стали активнее поддерживать вакцинацию детей от коронавируса. Какие страны выступили за?

США выделят 20 млн долларов на укрепление границ Украины
11 декабря 2021 11:22

США выделят 20 млн долларов на укрепление границ Украины