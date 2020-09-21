В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?

В Европе ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем. ВОЗ фиксирует 300 тысяч заболевших в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в открытую говорит о наступлении второй волны пандемии и не исключает нового карантина. Однако люди устали от ограничений и требуют бороться с болезнью другими методами. Массовые митинги против введения карантинных мер проходят во многих странах.

Самая крупная акция протеста состоялась в столице Испании. Участники митингов выступали против изоляции и призывали к отставке главы регионального правительства. В Мадриде карантин затронул свыше 850 тысяч человек. Они могут покинуть жилище лишь если им требуется поехать на работу, выйти за покупками, посетить врача или отвезти детей в школу.