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В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?

21 сентября 2020 18:54
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В Европе ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем. ВОЗ фиксирует 300 тысяч заболевших в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?-1

Премьер Великобритании Борис Джонсон в открытую говорит о наступлении второй волны пандемии и не исключает нового карантина. Однако люди устали от ограничений и требуют бороться с болезнью другими методами. Массовые митинги против введения карантинных мер проходят во многих странах.

Самая крупная акция протеста состоялась в столице Испании. Участники митингов выступали против изоляции и призывали к отставке главы регионального правительства. В Мадриде карантин затронул свыше 850 тысяч человек. Они могут покинуть жилище лишь если им требуется поехать на работу, выйти за покупками, посетить врача или отвезти детей в школу.

В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?-4

Житель Мадрида:
То есть нас запирают в домах, и в то же самое время мы можем толкаться в переполненной подземке, когда едем на работу. Где логика?

В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?-7

В Германии в эти выходные зафиксированы почти 2 300 новых заражений – самый высокий показатель с конца апреля. Тем не менее тысячи немцев вышли на улицы крупных городов, призывая остановить «коронавирусное безумие». Протестующие возмущены ограничительными мерами, которые принимают власти. Граждане утверждают, что предписания карантина нарушают конституцию.

В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?-10

Акции протеста прокатились и по Аргентине. Причиной недовольства людей стали ограничения, которые спровоцировали масштабный экономический кризис. Падение ВВП в стране и обнищание граждан превзошло показатели 20-летней давности.

В Израиле, где 18 сентября власти ввели повторный общенациональный карантин, протесты завершились разгоном демонстрантов. Несколько десятков человек были задержаны.

Беларусь, в отличие от большинства стран Европы, решила не закрывать границы и не вводить карантин после начала пандемии коронавируса. Теперь же, спустя время, наш опыт наравне со Швецией приводят в пример как успешный. Похоже, что именно он станет основой во время второй волны COVID-19 для многих стран.

# Коронавирус # Борис Джонсон # Фотофакт

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