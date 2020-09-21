В Европе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Почему страны протестуют?

В Европе ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем. ВОЗ фиксирует 300 тысяч заболевших в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем. ВОЗ фиксирует 300 тысяч заболевших в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер Великобритании Борис Джонсон в открытую говорит о наступлении второй волны пандемии и не исключает нового карантина. Однако люди устали от ограничений и требуют бороться с болезнью другими методами. Массовые митинги против введения карантинных мер проходят во многих странах.
Самая крупная акция протеста состоялась в столице Испании. Участники митингов выступали против изоляции и призывали к отставке главы регионального правительства. В Мадриде карантин затронул свыше 850 тысяч человек. Они могут покинуть жилище лишь если им требуется поехать на работу, выйти за покупками, посетить врача или отвезти детей в школу.
Житель Мадрида:
То есть нас запирают в домах, и в то же самое время мы можем толкаться в переполненной подземке, когда едем на работу. Где логика?
В Германии в эти выходные зафиксированы почти 2 300 новых заражений – самый высокий показатель с конца апреля. Тем не менее тысячи немцев вышли на улицы крупных городов, призывая остановить «коронавирусное безумие». Протестующие возмущены ограничительными мерами, которые принимают власти. Граждане утверждают, что предписания карантина нарушают конституцию.
Акции протеста прокатились и по Аргентине. Причиной недовольства людей стали ограничения, которые спровоцировали масштабный экономический кризис. Падение ВВП в стране и обнищание граждан превзошло показатели 20-летней давности.
В Израиле, где 18 сентября власти ввели повторный общенациональный карантин, протесты завершились разгоном демонстрантов. Несколько десятков человек были задержаны.
Беларусь, в отличие от большинства стран Европы, решила не закрывать границы и не вводить карантин после начала пандемии коронавируса. Теперь же, спустя время, наш опыт наравне со Швецией приводят в пример как успешный. Похоже, что именно он станет основой во время второй волны COVID-19 для многих стран.