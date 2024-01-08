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В Европе на 6% подорожали продукты питания

08 января 2024 11:10
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Годовая инфляция в еврозоне достигла почти 3 %. Об этом говорится в опубликованном предварительном отчете Европейского бюро статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе на 6% подорожали продукты питания-1

Больше всего подорожали продукты питания – рост более 6 %. Промышленные товары – на 2,5 %, а услуги – на 4 %. Наибольший рост цен по итогам 2023 года зафиксировали в Словакии – 6,6 %, Австрии – 5,7 %, и Хорватии – 5,4 %. Специалисты Евростата отметили, что это лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они почти не отличаются от уже опубликованных.

# Кризис в ЕС

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