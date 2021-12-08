В Европе из-за перебоев с электричеством могут возникнуть проблемы с охлаждением реакторов АЭС

Европа не может решить проблемы с газом. Из подземных хранилищ она уже забрала более четверти запасов голубого топлива, закачанных в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость сырья в Европе превысила 1 200 долларов за тысячу метров кубических. Цены в том числе и на свет бьют рекорды, европейская промышленность и население в недоумении. Тревогу вызывает и состояние атомных станций в некоторых странах ЕС. Из-за возможных перебоев с электричеством могут возникнуть проблемы с охлаждением ядерных реакторов.