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В Европе из-за перебоев с электричеством могут возникнуть проблемы с охлаждением реакторов АЭС

08 декабря 2021 20:44
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Европа не может решить проблемы с газом. Из подземных хранилищ она уже забрала более четверти запасов голубого топлива, закачанных в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Европе из-за перебоев с электричеством могут возникнуть проблемы с охлаждением реакторов АЭС-1

Стоимость сырья в Европе превысила 1 200 долларов за тысячу метров кубических. Цены в том числе и на свет бьют рекорды, европейская промышленность и население в недоумении. Тревогу вызывает и состояние атомных станций в некоторых странах ЕС. Из-за возможных перебоев с электричеством могут возникнуть проблемы с охлаждением ядерных реакторов.  

# Электроснабжение # Фотофакт

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