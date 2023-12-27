Опасный Новый год. В Европе боятся роста преступности в преддверии зимних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько стран повысили меры безопасности.

В Германии и Австрии усилена охрана церквей и рождественских рынков. И небезосновательно. Ранее в немецком Везеле задержали пятерых мужчин по подозрению в подготовке терактов. Аналогичная работа полиции проведена и во Франции. Там также вскрыли преступную деятельность пятерых жителей. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура.