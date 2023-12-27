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В Европе боятся роста преступности в преддверии зимних праздников

27 декабря 2023 20:15
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Опасный Новый год. В Европе боятся роста преступности в преддверии зимних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько стран повысили меры безопасности.

В Европе боятся роста преступности в преддверии зимних праздников-1

В Германии и Австрии усилена охрана церквей и рождественских рынков. И небезосновательно. Ранее в немецком Везеле задержали пятерых мужчин по подозрению в подготовке терактов. Аналогичная работа полиции проведена и во Франции. Там также вскрыли преступную деятельность пятерых жителей. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура.

# Новый год

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