В Европарламенте заявили, что Украина вряд ли станет членом ЕС до 2029-го

Вступление Украины в ЕС вряд ли возможно до 2029 года. Такое мнение прозвучало в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там считают, что Евросоюзу придется измениться, если он «хочет принимать такие страны, как Украина». Сегодня она не соответствует ни одному из необходимых для членства критериев. Сейчас Киев остается в статусе кандидата на вступление.