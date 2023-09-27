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В Европарламенте заявили, что Украина вряд ли станет членом ЕС до 2029-го

27 сентября 2023 06:40
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Вступление Украины в ЕС вряд ли возможно до 2029 года. Такое мнение прозвучало в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европарламенте заявили, что Украина вряд ли станет членом ЕС до 2029-го-1

Там считают, что Евросоюзу придется измениться, если он «хочет принимать такие страны, как Украина». Сегодня она не соответствует ни одному из необходимых для членства критериев. Сейчас Киев остается в статусе кандидата на вступление.

# Международная политика # Фотофакт

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