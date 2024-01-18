В Европарламенте прошло очередное заседания по прекращению огня в Газе

Около трети населения анклава сейчас находятся на территории, граничащей с Египтом. Удары по Рафаху не прекращаются со вчерашнего дня. Накануне ракета попала в жилой дом и унесла жизни 16 человек. Вместе с тем налеты продолжает и ХАМАС. Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С тех пор в списках погибших более 25 тысяч человек. Несмотря на масштаб трагедии Европейский парламент не стал призывать к безоговорочному прекращению огня в секторе Газа. Очередное заседание по вопросу прошло сегодня, 18 января.