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В Европарламенте прошло очередное заседания по прекращению огня в Газе

18 января 2024 20:41
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Взрывы слышны у пограничного перехода в городе Рафах. Израиль продолжает атаки сектора Газа, несмотря на планы приостановки военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европарламенте прошло очередное заседания по прекращению огня в Газе-1

Около трети населения анклава сейчас находятся на территории, граничащей с Египтом. Удары по Рафаху не прекращаются со вчерашнего дня. Накануне ракета попала в жилой дом и унесла жизни 16 человек. Вместе с тем налеты продолжает и ХАМАС. Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С тех пор в списках погибших более 25 тысяч человек. Несмотря на масштаб трагедии Европейский парламент не стал призывать к безоговорочному прекращению огня в секторе Газа. Очередное заседание по вопросу прошло сегодня, 18 января.

# Палестина-Израиль

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