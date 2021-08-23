В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что членство Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там заверили, что поддерживают работу официального Киева в этом направлении, но это вопрос политический. Решение о том, быть или не быть Украине в Евросоюзе, должны единогласно принять все 27 стран.