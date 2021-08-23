Прямой эфир

В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

23 августа 2021 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что членство Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время-1

Там заверили, что поддерживают работу официального Киева в этом направлении, но это вопрос политический. Решение о том, быть или не быть Украине в Евросоюзе, должны единогласно принять все 27 стран.

В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время-4

Вот на этом этапе и могут возникнуть проблемы, поскольку внутри ЕС так и не выработали единого мнения, расширяться ему или нет. И дело даже не в Украине. Просто внутри Союза нет союзного согласия по этому вопросу.

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности
23 августа 2021 09:06

На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности

Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании
23 августа 2021 08:54

Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании

В штате Теннесси 22 человека погибли в результате наводнения
23 августа 2021 08:46

В штате Теннесси 22 человека погибли в результате наводнения