В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что членство Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что членство Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там заверили, что поддерживают работу официального Киева в этом направлении, но это вопрос политический. Решение о том, быть или не быть Украине в Евросоюзе, должны единогласно принять все 27 стран.
Вот на этом этапе и могут возникнуть проблемы, поскольку внутри ЕС так и не выработали единого мнения, расширяться ему или нет. И дело даже не в Украине. Просто внутри Союза нет союзного согласия по этому вопросу.