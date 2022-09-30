В Еврокомиссии предложили не принимать заявки на визы от россиян

В Европе продолжают расти антироссийские настроения. В Еврокомиссии предложили не принимать заявки на визы от россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тех, кто все-таки планирует получить «шенген», ждет очень тщательная проверка и, вероятнее всего, отказ. Кроме того, стало известно, что к шенгенской забастовке Польши и Прибалтики присоединилась и Финляндия. 30 сентября в полночь страна закроет свои границы для россиян с туристическими шенгенскими визами.