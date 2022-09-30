В Европе продолжают расти антироссийские настроения. В Еврокомиссии предложили не принимать заявки на визы от россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе продолжают расти антироссийские настроения. В Еврокомиссии предложили не принимать заявки на визы от россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А тех, кто все-таки планирует получить «шенген», ждет очень тщательная проверка и, вероятнее всего, отказ. Кроме того, стало известно, что к шенгенской забастовке Польши и Прибалтики присоединилась и Финляндия. 30 сентября в полночь страна закроет свои границы для россиян с туристическими шенгенскими визами.
Исключение будет сделано для владельцев дипломатических паспортов. Решение о допуске тех, кто все-таки захочет въехать на территорию Финляндии, будет приниматься в индивидуальном порядке. О возможном закрытии своих границ для туристов из России сообщили и в Норвегии. На данный момент правительство страны повысило контроль на норвежско-российской границе.