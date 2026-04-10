В Эсватини резко выросли цены на топливо, и особенно – на керосин, который является ключевым источником энергии для малообеспеченных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость литра теперь превышает один доллар, что стало серьезным ударом по домохозяйствам, использующим его для приготовления пищи и отопления.
Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд.
Правительство объясняет рост цен глобальными перебоями поставок, в том числе последствиями кризиса вокруг Ирана. В результате стоимость осветительного керосина увеличилась сразу на 31 цент за литр. Для многих это означает необходимость жесткой экономии. Семьи покупают меньше топлива, сокращают время приготовления пищи и отопления.
Растущие расходы вызывают тревогу и по поводу возможных социальных последствий: местные жители говорят, что рост стоимости жизни может подтолкнуть их к отчаянным решениям и криминалу. Эсватини – одна из беднейших стран Африки – полностью импортирует топливо и ежемесячно корректирует цены в зависимости от мировых котировок и курса валют. Керосин остается наиболее доступным видом энергии для бедных домохозяйств, поскольку электричество обходится дороже.