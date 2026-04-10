В Эсватини резко выросли цены на топливо, и особенно – на керосин, который является ключевым источником энергии для малообеспеченных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость литра теперь превышает один доллар, что стало серьезным ударом по домохозяйствам, использующим его для приготовления пищи и отопления.