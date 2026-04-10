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В Эсватини резко выросли цены на топливо

10 апреля 2026 07:43
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В Эсватини резко выросли цены на топливо, и особенно – на керосин, который является ключевым источником энергии для малообеспеченных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость литра теперь превышает один доллар, что стало серьезным ударом по домохозяйствам, использующим его для приготовления пищи и отопления.

Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд.

В Эсватини резко выросли цены на топливо-2

Правительство объясняет рост цен глобальными перебоями поставок, в том числе последствиями кризиса вокруг Ирана. В результате стоимость осветительного керосина увеличилась сразу на 31 цент за литр. Для многих это означает необходимость жесткой экономии. Семьи покупают меньше топлива, сокращают время приготовления пищи и отопления.

Растущие расходы вызывают тревогу и по поводу возможных социальных последствий: местные жители говорят, что рост стоимости жизни может подтолкнуть их к отчаянным решениям и криминалу. Эсватини – одна из беднейших стран Африки – полностью импортирует топливо и ежемесячно корректирует цены в зависимости от мировых котировок и курса валют. Керосин остается наиболее доступным видом энергии для бедных домохозяйств, поскольку электричество обходится дороже.

# Международная политика

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