В Эстонию зашли шесть кораблей НАТО

Корабли первой постоянной военно-морской группы прибыли в Таллин, пишет ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

С 29 ноября в Старом порту столицы Эстонии пришвартованы фрегат HMS Iron Duke из Британии, штабной корабль HNoMS Maud из Норвегии, фрегат FS Auvergne из Франции, фрегат HNLMS Van Amstel из Нидерландов, фрегат BNS Louise-Marie из Бельгии, а также патрульный корабль FS Commandant Blaison.

По словам командующего ВМС Эстонии Иво Вярка, первая постоянная военно-морская группа Альянса – главная морская ударная сила блока.