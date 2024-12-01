Прямой эфир

В Эстонию зашли шесть кораблей НАТО

01 декабря 2024 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Корабли первой постоянной военно-морской группы прибыли в Таллин, пишет ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

С 29 ноября в Старом порту столицы Эстонии пришвартованы фрегат HMS Iron Duke из Британии, штабной корабль HNoMS Maud из Норвегии, фрегат FS Auvergne из Франции, фрегат HNLMS Van Amstel из Нидерландов, фрегат BNS Louise-Marie из Бельгии, а также патрульный корабль FS Commandant Blaison.

По словам командующего ВМС Эстонии Иво Вярка, первая постоянная военно-морская группа Альянса – главная морская ударная сила блока.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Милан» победил «Эмполи» в игре Серии А
01 декабря 2024 08:51

«Милан» победил «Эмполи» в игре Серии А

«Орешник» – серьёзная угроза для ЕС, заявили эксперты
01 декабря 2024 08:41

«Орешник» – серьёзная угроза для ЕС, заявили эксперты

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия, даже когда они истекут
01 декабря 2024 08:18

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия, даже когда они истекут