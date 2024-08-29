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В Эстонии заявили об откате уровня жизни в стране на 7 лет назад

29 августа 2024 18:49
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Эстония откатилась на 7 лет назад по покупательской способности и уровню жизни. Об этом заявил заместитель председателя финансовой комиссии парламента республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии заявили об откате уровня жизни в стране на 7 лет назад-2

По его мнению, страна не справилась с высокой инфляцией. Экономика не выдержала нагрузки, и теперь, даже если показатели начнут восстанавливаться, вернуться на прежний уровень доходов будет практически невозможно. Поэтому и покупательская способность жителей продолжит планомерно снижаться. Среди причин случившегося политик назвал бездарность правительства и отсутствие четкой стратегии. Представитель парламента напомнил, что уже второй год подряд Эстония занимает в Европейском союзе последнее место по экономическим показателям. Это обусловлено тем, что власти берут деньги из карманов наиболее уязвимых жителей (пенсионеров, сельского населения, многодетных семей) вместо того, чтобы обложить налогом сверхприбыль банков, указывает эксперт. 

# Экономический кризис

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