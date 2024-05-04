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В Эстонии заявили о необходимости ввести военную блокаду Балтийского моря

04 мая 2024 07:59
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В Эстонии заявили о необходимости ввести военную блокаду Балтийского моря. С такой инициативой выступил командующий вооруженными силами страны. По его словам, это будет сделано при помощи союзников по НАТО: Польши, Финляндии и Швеции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии заявили о необходимости ввести военную блокаду Балтийского моря-1

Таллин заявляет, что у эстонской армии имеются все возможности: мощный флот, на вооружении которого находятся морские мины и современные противокорабельные ракеты. Идет большая работа по наращиванию и наземной обороны. Модернизированы ракетные комплексы и средства для уничтожения бронетехники и авиации противника. Начались закупки боеприпасов крупных калибров. В течение следующих двух лет появятся и дополнительные самоходные гаубицы, бронетранспортеры, средства ПВО средней дальности и системы залпового огня. Однако командующий эстонской армии пожаловался, что даже этого мало, чтобы обеспечить безопасность. Добавим, что о намерении закрыть Балтийское море ранее заявлял и президент Латвии.

# Международная политика

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