В Эстонии зафиксировано резкое падение рождаемости. По данным официальной статистики, в июле в стране родилось всего около 800 малышей – это почти на 10% меньше прошлогодних показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом прошлый год уже был признан антирекордом за столетие, но ситуация продолжает ухудшаться. Эксперты отмечают, что дети в стране превращаются в предмет роскоши из-за низких пособий и сложной финансовой ситуации. Падение показателей уже бьет по социальной инфраструктуре. За год число воспитанников в детских садах сократилось на 4000, из-за чего в Таллине начали массово объединять дошкольные учреждения.

Впрочем, с этой проблемой столкнулась вся Прибалтика. В Латвии показатели рождаемости падают десятый год подряд. В Литве же депопуляцию и вовсе признали прямой угрозой национальной безопасности. Ежегодно население страны сокращается на 20 тысяч человек.