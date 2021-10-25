В Эстонии теперь в кино или спортзал пустят только с сертификатом о вакцинации

Правило начинает действовать сегодня, 25 октября. Ранее можно было предоставить отрицательный ПЦР-тест. Теперь этого недостаточно, чтобы попасть, например, в кино или спортзал. Сделать это смогут только те эстонцы, которые предъявят сертификат о вакцинации от коронавируса или справку, подтверждающую, что они переболели COVID-19. Ограничения будут действовать как минимум по 10 января.