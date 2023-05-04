В Эстонии собираются сажать в тюрьмы людей, отмечающих День Победы

Но это далеко не единственные ограничения. В эти дни людям не разрешат проводить демонстрации, собираться группами и выступать с речами о войне. Всех, кто ослушается и решит публично высказать свое отношение к празднику Победы, ждет суровое наказание. Большой штраф и даже тюремное заключение сроком до одного года. Также полиция будет задерживать всех, кто призывает к участию в этих мероприятиях или оказывает помощь в их организации. Следить будут даже за публикациями в интернете, особенно в соцсетях, чтобы пресекать запрещенные собрания.