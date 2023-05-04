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В Эстонии собираются сажать в тюрьмы людей, отмечающих День Победы

04 мая 2023 10:47
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Власти Эстонии продолжают планомерную работу, чтобы окончательно отменить праздник Дня Победы. МВД страны приняло решение запретить проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий с использованием «враждебной символики», в частности георгиевских лент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии собираются сажать в тюрьмы людей, отмечающих День Победы-1

Но это далеко не единственные ограничения. В эти дни людям не разрешат проводить демонстрации, собираться группами и выступать с речами о войне. Всех, кто ослушается и решит публично высказать свое отношение к празднику Победы, ждет суровое наказание. Большой штраф и даже тюремное заключение сроком до одного года. Также полиция будет задерживать всех, кто призывает к участию в этих мероприятиях или оказывает помощь в их организации. Следить будут даже за публикациями в интернете, особенно в соцсетях, чтобы пресекать запрещенные собрания.  

# День Победы # Новости Эстонии # Фотофакт

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