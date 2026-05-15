В Эстонии планируют существенно расширить полномочия сил обороны, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Военнослужащие получат право задерживать и досматривать людей поблизости от военных объектов, а также применять силу – с соблюдением принципа пропорциональности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны подчеркивают: задержание должно длиться лишь столько времени, сколько необходимо для обеспечения безопасности, но конкретные сроки пока не обозначены. В парламенте признают, что мера затрагивает права человека, однако настаивают: нововведение соответствует Конституции и служит укреплению национальной безопасности.