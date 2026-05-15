Прямой эфир

В Эстонии планируют существенно расширить полномочия сил обороны

15 мая 2026 06:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Эстонии планируют существенно расширить полномочия сил обороны, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Военнослужащие получат право задерживать и досматривать людей поблизости от военных объектов, а также применять силу – с соблюдением принципа пропорциональности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны подчеркивают: задержание должно длиться лишь столько времени, сколько необходимо для обеспечения безопасности, но конкретные сроки пока не обозначены. В парламенте признают, что мера затрагивает права человека, однако настаивают: нововведение соответствует Конституции и служит укреплению национальной безопасности.

Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Соцопрос: доверие немцев к ЕС падает
15 мая 2026 06:06

Соцопрос: доверие немцев к ЕС падает

В литовском Шяуляе на месте захоронения красноармейцев построят зону отдыха
14 мая 2026 19:57

В литовском Шяуляе на месте захоронения красноармейцев построят зону отдыха

Число жертв мощного шторма, который обрушился на индийский штат Уттар-Предеш, увеличилось до 104
14 мая 2026 19:51

Число жертв мощного шторма, который обрушился на индийский штат Уттар-Предеш, увеличилось до 104

В Германии хотят отменить 8-часовой рабочий день
14 мая 2026 17:38

В Германии хотят отменить 8-часовой рабочий день

В Польше вновь предложили ввести оборонный налог
14 мая 2026 17:37

В Польше вновь предложили ввести оборонный налог

Астероид приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние и пересечет ее орбиту
14 мая 2026 10:57

Астероид приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние и пересечет ее орбиту

Жертвами мощного шторма в Индии стали более 100 человек
14 мая 2026 10:55

Жертвами мощного шторма в Индии стали более 100 человек

Премьер-министр Латвии заявила об отставке
14 мая 2026 10:50

Премьер-министр Латвии заявила об отставке

BZ: скандал вокруг Ермака – сигнал Запада Зеленскому
14 мая 2026 09:35

BZ: скандал вокруг Ермака – сигнал Запада Зеленскому

На Земле ожидаются магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце
14 мая 2026 08:27

На Земле ожидаются магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце

Латвия намерена запретить все автобусные рейсы в Беларусь
14 мая 2026 08:06

Латвия намерена запретить все автобусные рейсы в Беларусь

На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута
14 мая 2026 08:03

На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута