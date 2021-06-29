В Эстонии оказались испорчены более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новости Эстонии. В Эстонии назревает скандал: испорченными оказались более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. В Эстонии назревает скандал: испорченными оказались более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина стала непригодна для использования из-за повышения температуры в холодильнике. Помимо этих доз, в камере также хранились другие препараты.
Интересно, что крупная партия была предназначена для помощи другим странам. На эту цель Эстония решила пожертвовать 900 тысяч доз AstraZeneca. Теперь, похоже, часть вакцины не достанется никому. Департамент здоровья созвал экстренную пресс-конференцию. Обстоятельства инцидента устанавливаются.