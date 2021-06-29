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В Эстонии оказались испорчены более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса

29 июня 2021 13:16
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Новости Эстонии. В Эстонии назревает скандал: испорченными оказались более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии оказались испорчены более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса-1

Речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина стала непригодна для использования из-за повышения температуры в холодильнике. Помимо этих доз, в камере также хранились другие препараты.

В Эстонии оказались испорчены более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса-4

Интересно, что крупная партия была предназначена для помощи другим странам. На эту цель Эстония решила пожертвовать 900 тысяч доз AstraZeneca. Теперь, похоже, часть вакцины не достанется никому. Департамент здоровья созвал экстренную пресс-конференцию. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

# Вакцинация # Фотофакт

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