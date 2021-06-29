В Эстонии оказались испорчены более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новости Эстонии. В Эстонии назревает скандал: испорченными оказались более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина стала непригодна для использования из-за повышения температуры в холодильнике. Помимо этих доз, в камере также хранились другие препараты.