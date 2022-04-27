В Эстонии неонацисты готовят нападения на отмечающих День Победы

Новости Эстонии. В Эстонии тем, кто выйдет на празднование Дня Победы 9 мая, может грозить опасность. Об этом предупредила полиция страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там заявили об активизации финской националистической группировки «Воины Одина», которые готовят провокации против участников торжеств. Они специально съезжаются в Таллин, чтобы проводить акции возмездия. Никто не сможет гарантировать безопасность человеку, вышедшему в эти дни на улицу с ленточкой, флагом или даже цветами. Поэтому в Эстонии уже сейчас и вплоть до 10 мая запретили любые публичные выступления.

Несколько дней назад в Таллине осквернили памятник советским воинам. У этого мемориала традиционно собираются люди, чтобы почтить память павших во Второй мировой войне.