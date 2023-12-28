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В Эстонии на 200 евро снизят пособия для многодетных семей уже с января

28 декабря 2023 11:46
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Неприятный новогодний подарок преподнесли власти Эстонии многодетным семьям. Пособия для них с января снизятся на 200 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии на 200 евро снизят пособия для многодетных семей уже с января-1

Об этом заявил Департамент социального страхования. Решение было принято еще летом – тогда законопроект не встретил осуждения в парламенте. Теперь перерасчет сумм произойдет автоматически. Нововведения не затронут пособия для родителей-одиночек. Всего выплаты социального страхования в республике получают 163 тысячи семей.

# Кризис в ЕС

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