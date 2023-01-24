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В Эстонии малоимущим будут выдавать продуктовые карты на 30 евро раз в три месяца

24 января 2023 12:23
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Новости Эстонии. В Эстонии планируют ввести продовольственные карточки. Их будут выдавать людям, у которых доход намного ниже среднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии малоимущим будут выдавать продуктовые карты на 30 евро раз в три месяца-1

По сути, это чек на 30 евро, на которые эстонцы смогут купить себе продукты по своему вкусу. По крайней мере так считают в Министерстве социальных дел. Вот только сами жители страны, мягко говоря, довольно холодно оценили инициативу ведомства. С учетом того, что карточки будут выдаваться раз в квартал, то за 10 евро в месяц продуктами не запасешься. По мнению граждан, чиновники просто оторваны от реальной жизни и организовывают такую помощь лишь для галочки.

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# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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