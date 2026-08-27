В Эстонии до 400 выпускников 9-х классов останутся без мест в школах

В Эстонии к сентябрю без мест в школах рискуют остаться от 300 до 400 выпускников 9-х классов. По данным Министерства образования, часть подростков действительно не подала заявления на дальнейшее обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако острейшей проблемой остается нехватка свободных мест: многие подавали документы в гимназии, но получили отказы из-за перегруженности учебных заведений. В Таллине подросток с оценками чуть ниже среднего не может поступить ни в одну школу.

Роль в этом сыграл усилившийся приток учащихся из других регионов. Они заняли места, которые были рассчитаны на столичных выпускников. Сейчас все гимназии Таллина заполнены, но набор по-прежнему продолжается, поскольку места могут освободиться, если учащиеся будут переходить из одной школы в другую. Многие из них до сих пор не знают, где продолжится их обучение с 1 сентября.