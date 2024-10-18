В ЕС заявили о фактической остановке процесса вступления Грузии в блок

Мечте Грузии попасть в ЕС пока не суждено сбыться. На этом пути перед ней возник барьер, который в ближайшее время она вряд ли сможет преодолеть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 октября стало известно, что Евросоюз заявил о фактической остановке процесса вступления страны в блок.

Брюссель не устраивает проводимая Тбилиси политика, которая, как ему кажется, не соответствует европейским демократическим нормам. В частности, большое раздражение вызвало принятие закона об иноагентах, который якобы ставит под угрозу европейский путь развития Грузии. При этом ЕС выдвинул перед страной массу требований, которые та должна выполнить, если хочет стать частью союза. Как минимум провести демократические реформы, а также свободные парламентские выборы, которые должны пройти 26 октября. В Брюсселе надеются, что правящая партия «Грузинская мечта» потерпит поражение. Напомним, Грузия подала заявку о членстве в ЕС в 2022 году.