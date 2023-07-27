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В ЕС заявили, что уважают решение стран Африки участвовать в саммите с РФ

27 июля 2023 12:11
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Власти Европейского союза признают, что решение о присутствии стран Африки на саммите «Россия - Африка» зависит полностью от выбора африканских государств-партнеров, пишет РИА Новости.

Европейский союз уважает и поддерживает этот шаг, подчеркнула официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Она сделала данное заявление во время брифинга в Брюсселе, отвечая на запросы журналистов о позиции ЕС по данному саммиту.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада пытались воспрепятствовать саммиту, и США оказывали чрезвычайное давление почти на все африканские государства.

# Международная политика

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