Власти Европейского союза признают, что решение о присутствии стран Африки на саммите «Россия - Африка» зависит полностью от выбора африканских государств-партнеров, пишет РИА Новости.

Европейский союз уважает и поддерживает этот шаг, подчеркнула официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Она сделала данное заявление во время брифинга в Брюсселе, отвечая на запросы журналистов о позиции ЕС по данному саммиту.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада пытались воспрепятствовать саммиту, и США оказывали чрезвычайное давление почти на все африканские государства.