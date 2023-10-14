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В ЕС забили тревогу из-за стремительного старения населения

14 октября 2023 11:59
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В ЕС забили тревогу из-за стремительного старения населения. Это может подорвать конкурентоспособность союза, увеличить дефицит рабочей силы, вызвать критическую нагрузку на государственные бюджеты и усилить региональное неравенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС забили тревогу из-за стремительного старения населения-1

Таковы некоторые из тревожных выводов, содержащихся в новом докладе о демографических изменениях, опубликованном Еврокомиссией. Согласно его данным, к концу века страны ЕС потеряют почти 58 миллионов человек трудоспособного возраста. А на одного работающего будет приходиться как минимум пять пенсионеров. Это неизбежно приведет к падению экономики, снижению доходов госбюджетов, а также к увеличению расходов на здравоохранение и пенсионное обеспечение.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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