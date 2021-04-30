В ЕС с 2022 года соцсети обяжут удалять пропаганду терроризма в течение часа

Соцсети в ЕС обяжут удалять пропаганду терроризма в течение часа и без решения суда. Утвержденная Европарламентом норма вступит в силу в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правило затронет все интернет-платформы, зарегистрированные в ЕС. Согласно документу, компетентные органы государств сообщества смогут требовать у провайдеров блокировать или удалять угрожающую информацию на всей территории объединения в течение часа после обнаружения. Речь идет о контенте, который содержит подстрекательства к терроризму, инструкции по совершению преступлений, а также призывы к участию в запретных группировках.