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В ЕС с 2022 года соцсети обяжут удалять пропаганду терроризма в течение часа

30 апреля 2021 12:39
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Соцсети в ЕС обяжут удалять пропаганду терроризма в течение часа и без решения суда. Утвержденная Европарламентом норма вступит в силу в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правило затронет все интернет-платформы, зарегистрированные в ЕС. Согласно документу, компетентные органы государств сообщества смогут требовать у провайдеров блокировать или удалять угрожающую информацию на всей территории объединения в течение часа после обнаружения. Речь идет о контенте, который содержит подстрекательства к терроризму, инструкции по совершению преступлений, а также призывы к участию в запретных группировках.

В ЕС с 2022 года соцсети обяжут удалять пропаганду терроризма в течение часа-1

Одобренную норму считают мощным ударом по терроризму. Разработку правил для борьбы с такого рода информацией ускорили после терактов во Франции и Австрии в 2020 году.

# Интернет # Фотофакт

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