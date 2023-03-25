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В ЕС решили усилить надзор за финансовыми учреждениями

25 марта 2023 11:52
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В Евросоюзе обеспокоены банковским кризисом. Накануне тема стала ведущей на саммите в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС решили усилить надзор за финансовыми учреждениями-1

Представители ЕС обсудили риски в европейской банковской отрасли и решили усилить надзор за финансовыми учреждениями. Но признать проблему некоторые лидеры отказались. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц еще вчера уверял, что крупнейший немецкий банк стабилен, а сегодня его акции упали на 15 %, и он потерял треть своей рыночной стоимости. Уверена в устойчивости финансовой системы и глава Европейского центрального банка. Видимо, недавний инцидент в Швейцарии, когда крупнейшие банки страны были вынуждены объединиться во избежание банкротства, не в счет.

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# Кризис в ЕС # Олаф Шольц # Фотофакт

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