В ЕС решили усилить надзор за финансовыми учреждениями

В Евросоюзе обеспокоены банковским кризисом. Накануне тема стала ведущей на саммите в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ЕС обсудили риски в европейской банковской отрасли и решили усилить надзор за финансовыми учреждениями. Но признать проблему некоторые лидеры отказались. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц еще вчера уверял, что крупнейший немецкий банк стабилен, а сегодня его акции упали на 15 %, и он потерял треть своей рыночной стоимости. Уверена в устойчивости финансовой системы и глава Европейского центрального банка. Видимо, недавний инцидент в Швейцарии, когда крупнейшие банки страны были вынуждены объединиться во избежание банкротства, не в счет.