В ЕС разгорается большой скандал с участием депутатов Европарламента

Как выяснилось, принимая те или иные решения, многие еврочиновники делают это совсем не в интересах граждан, а в своих собственных. Они занимают высокие должности в частных компаниях, зарабатывая при этом в совокупности около 9 миллионов евро в год. За эти деньги депутаты должны оказывать давление на политику Брюсселя, делая ее выгодной для своих работодателей. Как выяснили авторы расследования, таким промыслом занимаются около 500 из 750 депутатов Европарламента.

Интересно, что в 2023 году законодательный орган ЕС уже пережил скандал, разразившийся вокруг предполагаемого иностранного влияния на принятие им решений. Брюссель даже вынужден был провести реформу. Но, как выяснилось, принятых мер оказалось недостаточно.