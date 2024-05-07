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В ЕС разгорается большой скандал с участием депутатов Европарламента

07 мая 2024 08:27
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В Евросоюзе разгорается большой скандал, главные герои которого – депутаты Европарламента. Поводом стало опубликованное расследование неправительственной организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС разгорается большой скандал с участием депутатов Европарламента-1

Как выяснилось, принимая те или иные решения, многие еврочиновники делают это совсем не в интересах граждан, а в своих собственных. Они занимают высокие должности в частных компаниях, зарабатывая при этом в совокупности около 9 миллионов евро в год. За эти деньги депутаты должны оказывать давление на политику Брюсселя, делая ее выгодной для своих работодателей. Как выяснили авторы расследования, таким промыслом занимаются около 500 из 750 депутатов Европарламента.

Интересно, что в 2023 году законодательный орган ЕС уже пережил скандал, разразившийся вокруг предполагаемого иностранного влияния на принятие им решений. Брюссель даже вынужден был провести реформу. Но, как выяснилось, принятых мер оказалось недостаточно.

# Международная политика

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