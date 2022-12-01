В ЕС предложили покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель. Польша требует снижения цены

Страны Евросоюза предварительно согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь страны ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более низкую стоимость. Тем временем Греция и другие страны-перевозчики, наоборот, настаивают на более высокой цене. Напомним, вопрос вызвал разногласия в ЕС, а подобное соглашение требует поддержки всех государств-членов. Так, пока переговоры на этот счет зашли в тупик.