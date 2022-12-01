Прямой эфир

В ЕС предложили покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель. Польша требует снижения цены

01 декабря 2022 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны Евросоюза предварительно согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС предложили покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель. Польша требует снижения цены-1

Теперь страны ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более низкую стоимость. Тем временем Греция и другие страны-перевозчики, наоборот, настаивают на более высокой цене. Напомним, вопрос вызвал разногласия в ЕС, а подобное соглашение требует поддержки всех государств-членов. Так, пока переговоры на этот счет зашли в тупик.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очищение от тоталитарного наследия». В Украине сносят памятники Екатерине II и Суворову
01 декабря 2022 18:05

«Очищение от тоталитарного наследия». В Украине сносят памятники Екатерине II и Суворову

Лондонский музей возвращает 72 артефакта в Нигерию
01 декабря 2022 13:42

Лондонский музей возвращает 72 артефакта в Нигерию

В ОАЭ начало работать такси для животных. Теперь питомцев можно доставить в любое место
01 декабря 2022 13:40

В ОАЭ начало работать такси для животных. Теперь питомцев можно доставить в любое место