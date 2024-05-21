В ЕС поддержали США по использованию российских доходов от активов РФ

Берлин заявил о готовности поддерживать американский план по привлечению средств, полученных от заморозки активов России, для помощи Украине, сообщает Bloomberg. Об этом пишет РИА Новости.

США пытается убедить страны «Большой семерки» в необходимости предоставления кредита Украине под залог этих активов. Эта идея была поддержана в Европе, но окончательного решения ждут на саммите G7 в июне.

Вашнгтон по-прежнему проводит консультации с партнерами, не говоря о конкретных сроках. Как отметила Джули Козак из МВФ, планы Запада могут подорвать мировую валютную систему.