Прямой эфир

В ЕС поддержали США по использованию российских доходов от активов РФ

21 мая 2024 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Берлин заявил о готовности поддерживать американский план по привлечению средств, полученных от заморозки активов России, для помощи Украине, сообщает Bloomberg. Об этом пишет РИА Новости.

США пытается убедить страны «Большой семерки» в необходимости предоставления кредита Украине под залог этих активов. Эта идея была поддержана в Европе, но окончательного решения ждут на саммите G7 в июне.

Вашнгтон по-прежнему проводит консультации с партнерами, не говоря о конкретных сроках. Как отметила Джули Козак из МВФ, планы Запада могут подорвать мировую валютную систему.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Российская армия взяла под свой контроль северную часть Волчанска
21 мая 2024 11:03

Российская армия взяла под свой контроль северную часть Волчанска

В Тебризе прощаются с президентом и главой МИД Ирана
21 мая 2024 10:34

В Тебризе прощаются с президентом и главой МИД Ирана

Немецкий министр Бербок неожиданно появилась в Киеве
21 мая 2024 10:14

Немецкий министр Бербок неожиданно появилась в Киеве