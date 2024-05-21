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В ЕС одобрили передачу ВСУ 90% доходов от российских активов

21 мая 2024 12:25
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ЕС одобрил план по использованию средств, вырученных от замороженных российских активов, на поддержку украинских Вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Чехии. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что до 90 процентов этих средств, или до 3 миллиардов евро, пойдут на нужды украинской армии. После одобрения этого решения Киеву будет открыт доступ к этим деньгам уже в июле. После запуска спецоперации ЕС и страны G7 замораживают почти половину валютных резервов России.

Ранее обсуждался вариант использовать эти активы только на восстановление Украины, но ЕЦБ предостерег от репутационного риска для евро.

# Международная политика

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