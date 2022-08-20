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В ЕС не могут прийти к единогласному решению по поводу въезда россиян

20 августа 2022 09:28
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В ЕС возникли разногласия по поводу въезда россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС не могут прийти к единогласному решению по поводу въезда россиян-1

Прибалтика и ряд других стран закрылись для туристов из России. Греция, Кипр, Германия и Португалия высказались против ограничений. Санкции не должны быть направлены против российского народа, считают в МИД Португалии. А потому въезд туда будет осуществляться по тем же правилам, что и раньше. В стране надеются, что всем государствам Евросоюза удастся принять единогласное решение.

# Международная политика # Фотофакт

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