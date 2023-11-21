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В ЕС изучают ограничение свободы передвижения российских дипломатов

21 ноября 2023 09:58
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Страны ЕС изучают возможность ограничить перемещение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом сообщает Financial Times, передает РИА Новости.

Чехия предлагает ввести визы и виды на жительство для российских дипломатов, ограничив их перемещение по территории страны, которая выдала эти документы. Это решение направлено на борьбу со шпионажем, но его реализация может натолкнуться на юридические проблемы. В настоящий момент российские дипломаты могут спокойно перемещаться по странам ЕС, что, по словам представителей Чехии, усложняет отслеживание шпионской деятельности.

# Международная политика

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