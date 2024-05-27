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В Ереване требуют отставки премьер-министра Армении

27 мая 2024 08:09
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С самого утра накаляется обстановка в Ереване. Активисты снова блокируют дороги столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване требуют отставки премьер-министра Армении-1

Демонстранты выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и требуют отставки премьер-министра Армении Пашиняна, который готов пойти на эти уступки. От мирного характера заявленной акции не осталось ничего. Полиция пытается разблокировать трассы и разгоняет протестующих. Задержаны по меньшей мере 137 человек.

В Ереване требуют отставки премьер-министра Армении-4

Инициатором акций стал архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас он возглавляет одну из колонн демонстрантов. Ранее митингующие призывали выдвинуть его кандидатуру на должность премьер-министра Армении. Религиозный деятель уже заморозил свою духовную службу, чтобы принять участие в политических процессах.

# Акции протеста

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