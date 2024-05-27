В Ереване требуют отставки премьер-министра Армении

С самого утра накаляется обстановка в Ереване. Активисты снова блокируют дороги столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и требуют отставки премьер-министра Армении Пашиняна, который готов пойти на эти уступки. От мирного характера заявленной акции не осталось ничего. Полиция пытается разблокировать трассы и разгоняет протестующих. Задержаны по меньшей мере 137 человек.