В Ереване требуют отставки премьер-министра Армении

С самого утра накаляется обстановка в Ереване. Активисты снова блокируют дороги столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра накаляется обстановка в Ереване. Активисты снова блокируют дороги столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и требуют отставки премьер-министра Армении Пашиняна, который готов пойти на эти уступки. От мирного характера заявленной акции не осталось ничего. Полиция пытается разблокировать трассы и разгоняет протестующих. Задержаны по меньшей мере 137 человек.
Инициатором акций стал архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас он возглавляет одну из колонн демонстрантов. Ранее митингующие призывали выдвинуть его кандидатуру на должность премьер-министра Армении. Религиозный деятель уже заморозил свою духовную службу, чтобы принять участие в политических процессах.