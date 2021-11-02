​В ЕП обвинили Еврокомиссию в бездействии в ситуации с ценами на газ

В Европарламенте обвинили Европейскую комиссию в бездействии при газовом кризисе. Рост цен на голубое топливо в ЕС по сравнению с 2020 годом составил 600-900 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европарламенте обвинили Европейскую комиссию в бездействии при газовом кризисе. Рост цен на голубое топливо в ЕС по сравнению с 2020 годом составил 600-900 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению парламентариев, у этого может быть несколько причин: низкий уровень запасов в хранилищах и низкий уровень поставок из России. Это причина, известная всем. Но никому до сих пор не известно, как руководство Евросоюза собирается выбираться из этой ситуации. Похоже, что у него нет никаких планов или стратегии разрешения кризиса. А это бездействие или некомпетентность сводит на нет усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зеленого курса.
Но самое страшное, что это уже больно бьет по простым европейцам. Взлетевшая стоимость газа потянула за собой вверх тарифы на электричество и цены на продукты питания. В Европарламенте теперь с нетерпением ждут ответа на жизненно важный вопрос, какие меры Еврокомиссия планирует принять из-за риска возникновения аналогичного кризиса грядущей зимой.