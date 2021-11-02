​В ЕП обвинили Еврокомиссию в бездействии в ситуации с ценами на газ

По мнению парламентариев, у этого может быть несколько причин: низкий уровень запасов в хранилищах и низкий уровень поставок из России. Это причина, известная всем. Но никому до сих пор не известно, как руководство Евросоюза собирается выбираться из этой ситуации. Похоже, что у него нет никаких планов или стратегии разрешения кризиса. А это бездействие или некомпетентность сводит на нет усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зеленого курса.