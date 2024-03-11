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В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского

11 марта 2024 11:00
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В украинской армии недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского -1


Фото: Рixabay

Представителям силовых структур РФ удалось получить доступ к ресурсу, где общаются представители элитных подразделений Украины. Речь идет о морской пехоте, спецназе, разведке, спецподразделениях СБУ. Они выражают недовольство действиями Зеленского, а также нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти.

Армия хочет свергнуть Зеленского и поставить Залужного. Действующий президент Украины снял с должности Залужного осенью 20203 года. Украинские и западные СМИ не раз писали о конфликте между главнокомандующим и генералом. Более того, по данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCI, Залужный выиграл бы президентские выборы, в случае их проведения в 2024 году.

# Международная политика

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