В Эквадоре зоозащитники разводят редких гигантских черепах

Новости Эквадора. Редкие гигантские черепахи отправились в дикую природу на Галапагосских островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время они находились под программой сохранения видов, а потому жили в неволе. Но теперь они свободны. Правда, зоозащитники продолжат присматривать за своими подопечными. Всего на этом этапе в дикую природу Эквадора отправились 86 черепах.

Дэнни Руэда, директор Национального парка:

У нас есть одна из самых успешных программ, которые мы разработали в Галапагосском национальном парке. Изначально у нас было всего 15 особей, а теперь популяция внушительная.