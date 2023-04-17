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В Эквадоре зоозащитники разводят редких гигантских черепах

17 апреля 2023 11:24
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Новости Эквадора. Редкие гигантские черепахи отправились в дикую природу на Галапагосских островах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время они находились под программой сохранения видов, а потому жили в неволе. Но теперь они свободны. Правда, зоозащитники продолжат присматривать за своими подопечными. Всего на этом этапе в дикую природу Эквадора отправились 86 черепах. 

В Эквадоре зоозащитники разводят редких гигантских черепах-1

Дэнни Руэда, директор Национального парка:
У нас есть одна из самых успешных программ, которые мы разработали в Галапагосском национальном парке. Изначально у нас было всего 15 особей, а теперь популяция внушительная.

В Эквадоре зоозащитники разводят редких гигантских черепах-4

Только за последние полгода благодаря программе разведения увеличить популяцию гигантских черепах удалось до 3 тысяч особей. Тем временем в зооцентре на острове Санта-Крус подрастают еще 250 рептилий. Пока жить самостоятельно они еще не смогут, но когда подрастут, тоже отправятся в дикую природу.

# Животные # Фотофакт

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