В Эквадоре решили аннулировать указ об отмене субсидий на топливо

Новости Эквадора. Власти Эквадора решили отменить указ об упразднении субсидий на топливо, который привел к массовым протестам по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство готово пойти на уступки и уже разрабатывает новое постановление, которое аннулирует прежний указ. Митингующие сменили гнев на милость, согласившись прекратить акции неповиновения.

Напомним, президент Эквадора в начале месяца отменил субсидии на бензин и топливо, после чего цены на них выросли более чем на 120 %. Жители сразу же вышли на протестные акции, которые быстро переросли в беспорядки. В стране даже было введено чрезвычайное положение.

Эквадор направил ООН просьбу о помощи в урегулировании ситуации с протестами