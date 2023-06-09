В Египте возродили историческую мечеть XIII века
Новости Египта. Историческую мечеть возродили в Египте. Ее построили в XIII веке, и долгое время здание было символом власти создателя – султана Бейбарса I, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако со временем по назначению мечеть использовать перестали. Там располагались то казарма, то завод, то пекарня. В итоге здание потеряло первоначальный вид и почти разрушилось.
Тарек Мохаммед аль-Бехайри, реставратор:
Примерно 80 % мечети пришлось восстанавливать. Некоторые части здания разрушились, некоторые были демонтированы, поскольку их уже нельзя было оставлять.
Реставрация мечети началась в 2007 году и обошлась властям более 7,5 миллиона долларов. Правда, спонсировало работу правительство не только Египта, но и Казахстана. Дело в том, что Бейбарс I родился на территории этой страны.