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В Египте возродили историческую мечеть XIII века

09 июня 2023 15:11
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Новости Египта. Историческую мечеть возродили в Египте. Ее построили в XIII веке, и долгое время здание было символом власти создателя – султана Бейбарса I, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако со временем по назначению мечеть использовать перестали. Там располагались то казарма, то завод, то пекарня. В итоге здание потеряло первоначальный вид и почти разрушилось.

В Египте возродили историческую мечеть XIII века-1

Тарек Мохаммед аль-Бехайри, реставратор:
Примерно 80 % мечети пришлось восстанавливать. Некоторые части здания разрушились, некоторые были демонтированы, поскольку их уже нельзя было оставлять.

В Египте возродили историческую мечеть XIII века-4

Реставрация мечети началась в 2007 году и обошлась властям более 7,5 миллиона долларов. Правда, спонсировало работу правительство не только Египта, но и Казахстана. Дело в том, что Бейбарс I родился на территории этой страны.

# История # Фотофакт

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