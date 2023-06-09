В Египте возродили историческую мечеть XIII века

Новости Египта. Историческую мечеть возродили в Египте. Ее построили в XIII веке, и долгое время здание было символом власти создателя – султана Бейбарса I, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако со временем по назначению мечеть использовать перестали. Там располагались то казарма, то завод, то пекарня. В итоге здание потеряло первоначальный вид и почти разрушилось.