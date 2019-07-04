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В Египте туристам разрешат бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников

04 июля 2019 08:41
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Новости Египта. При этом использовать фотовспышки в древних гробницах и в храмах по-прежнему будет запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте туристам разрешат бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников-1

Ранее за использование фотокамер с посетителей взимали плату. Варьировалась она в зависимости от значимости достопримечательности.

В Египте туристам разрешат бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников-4

Такое решение принято с целью привлечь в страну больше туристов. Изменения вступят в силу с 1 августа.

# Туризм # Фотофакт

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