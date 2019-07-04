В Египте туристам разрешат бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников

Новости Египта. При этом использовать фотовспышки в древних гробницах и в храмах по-прежнему будет запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. При этом использовать фотовспышки в древних гробницах и в храмах по-прежнему будет запрещено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее за использование фотокамер с посетителей взимали плату. Варьировалась она в зависимости от значимости достопримечательности.
Такое решение принято с целью привлечь в страну больше туристов. Изменения вступят в силу с 1 августа.